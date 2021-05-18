Башир: «Когда Владимир Кличко отправил Джошуа в нокдаун, я будто слышал крик покойного Стюарда: «Иди за ним»

Джошуа против Владимира Кличко / Фото: Esther Lin/Showtime

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-5, 53 KO) Джеймс Али Башир рассказал, что, по его мнению, не позволило украинцу победить Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Британец, победивший Кличко в 11-м раунде техническим нокаутом в апреле 2017 года, 14 августа должен сойтись в ринге с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) в поединке за статус абсолютного чемпиона мира.



Когда Владимир Кличко послал Джошуа в нокдаун, я буквально слышал, как Эммануэль Стюард из своей могилы: «Иди за ним, иди за ним, иди за ним». Но советы сбавить обороты в той ситуации могли пойти на пользу только молодому боксеру. Такой совет не в плюс для возрастного бойца. Джошуа смог собраться. Владимир должен был идти на добивание, он должен был идти ва-банк и отдать всего себя. Но Владимир его отпустил, и в какой-то момент боя Энтони сказал Кличко, что нокаутирует его. Он сказал это.