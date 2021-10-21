Башир предположил, как пройдет бой Усика и Фьюри, а также назвал лучшего действующего супертяжа

Американский специалист считает, что победа достанется украинцу

Александр Усик / Фото: Facebook

Тренер чемпиона WBC Asia Владислава Сиренко (18-0, 15 KO) Джеймс Али Башир в интервью Youtube каналу «Два Боковых» высказал предположение, какую тактику в возможном бою выберут чемпионы дивизиона Александр Усик (19-0, 13 KO) и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Я считаю, что Усик на данный момент лучший в супертяжелом весе. Фьюри попробует прижать Александра и нокаутировать в концовке поединка. Усик будет пытаться перебоксировать Тайсона. Драться на очки и, возможно, подловить в последних раундах. Нокаутировать Фьюри – вещь не из простых. Так что я думаю, что Усик выиграет по очкам.

Напомним, что отец Фьюри заявил, что «Цыганский король» заинтересован в бою с Усиком, а не шестисортными боксерами.