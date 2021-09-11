Непобежденный супертяж Сиренко в первом раунде нокаутировал российского ветерана
Башир: «Сиренко готов выйти в ринг уже через неделю»
Тренер украинского супертяжеловеса рассказал о победе подопечного над Устиновым
15:55
Фото: facebook.com/b1boxing
Джеймс Али Башир, тренер украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (18-0, 15 КО), прокомментировал победу подопечного над российским ветераном Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО):
«Ты тренируешься в зале как раз для того, чтобы завершить бой как можно быстрее. Я очень доволен, что ему удалось нокаутировать этого соперника настолько быстро. Я не хотел затяжного боя. Ты практикуешься в зале, но в ринге ты стараешься расправиться с соперником так быстро, насколько это возможно. Так что я сказал Владу в раздевалке после боя: «Хорошая, очень хорошая работа».
Мы можем провести следующий бой уже в следующую пятницу. Если будет подходящий вариант, мы готовы выйти в ринг уже через неделю».
Сиренко нокаутировал Устинова уже в первом раунде. После боя Владислав признался, что отрабатывал на тренировках комбинацию, которая принесла ему досрочную победу.
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