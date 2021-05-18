Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»

Экс-тренер украинца уверен, что бывший чемпион не просто так тренировался все время после ухода из спорта

Кличко и Али Башир / Фото: ukrinform.ru

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-5, 53 KO) Джеймс Али Башир сказал, что украинец возобновит карьеру и побьет рекорд легендарного Джорджа Формана:



Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется. Я думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Я уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней – Джошуа, Фьюри и Уайлдера.

Отметим, что Владимир находится в шикарной физической форме.

Напомним, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) должны провести поединок за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса в Саудовской Аравии в середине августа.