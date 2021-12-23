Башир: «Я не видел таких боксеров, которые хотели бы реванша с Ломаченко»

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22:00 Сент-Этьен - Нант 0:1 Окончен
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22:00 Монпелье - Анже 4:1 Окончен
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22:00 Ницца - Ланс 2:1 Окончен
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19:30 Интер - Торино 1:0 Окончен
19:30 Рома - Сампдория 1:1 Окончен
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
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02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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18:30 Мариуполь - Альтаир 6:0 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
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05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
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02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
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18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
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02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
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Башир: «Я не видел таких боксеров, которые хотели бы реванша с Ломаченко»

Тренер не узнал Василия в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
22:14
Башир: «Я не видел таких боксеров, которые хотели бы реванша с Ломаченко»
Фото: Top Rank

Американский тренер Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», какие сильные стороны у экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):

Я не знаю, что случилось с Ломой в бою с Лопесом. Выглядело так, будто что-то происходит в его голове. Может, у него были физические проблемы. Но это был не тот Ломаченко, которого я знаю. В том бою был не тот боец, которого я видел раньше. Думаю, что Василий – великий художник.

Я еще не видел таких боксеров, которые хотели бы провести второй бой против Ломаченко. Когда кто-то дрался с Ломой, соперники потом говорили: «Пока». И уходили. Никто не говорил, что хочет с ним реванша. Ведь Василий мудрый боец, со многими сильными сторонами. Он держит удар и очень храбрый. Он делал так, чтобы топ-боксеры уходили.

Джеймс верит, что украинцу по силам завоевать все пояса легкого веса.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко Джеймс Али Башир

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