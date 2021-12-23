Башир: «Я не видел таких боксеров, которые хотели бы реванша с Ломаченко»

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Американский тренер Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», какие сильные стороны у экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):



Я еще не видел таких боксеров, которые хотели бы провести второй бой против Ломаченко. Когда кто-то дрался с Ломой, соперники потом говорили: «Пока». И уходили. Никто не говорил, что хочет с ним реванша. Ведь Василий мудрый боец, со многими сильными сторонами. Он держит удар и очень храбрый. Он делал так, чтобы топ-боксеры уходили.