Али Башир: «У Ломаченко есть все, чтобы стать абсолютным чемпионом»
Башир: «Я не видел таких боксеров, которые хотели бы реванша с Ломаченко»
Тренер не узнал Василия в бою с Лопесом
22:14
Фото: Top Rank
Американский тренер Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», какие сильные стороны у экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):
Я не знаю, что случилось с Ломой в бою с Лопесом. Выглядело так, будто что-то происходит в его голове. Может, у него были физические проблемы. Но это был не тот Ломаченко, которого я знаю. В том бою был не тот боец, которого я видел раньше. Думаю, что Василий – великий художник.
Я еще не видел таких боксеров, которые хотели бы провести второй бой против Ломаченко. Когда кто-то дрался с Ломой, соперники потом говорили: «Пока». И уходили. Никто не говорил, что хочет с ним реванша. Ведь Василий мудрый боец, со многими сильными сторонами. Он держит удар и очень храбрый. Он делал так, чтобы топ-боксеры уходили.
Джеймс верит, что украинцу по силам завоевать все пояса легкого веса.
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