Бурсак продолжает «интернет войну» с Редкачем, добавив тому пару килограммов
«Батл замути с Ляшко, у тебя уже кормушка заряженная». Конфликт между Редкачем и Бурсаком продолжает разгораться
Боксеры обмениваются любезностями в Instagram
10:47
Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Украинские боксеры Макс Бурсак (37-6-2, 16 KO) и Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) продолжают воевать в соцсетях.
Редкач в своем Instagram опубликовал очередную переписку с депутатом партии «Удар»:
Напомним, что промоутер Александр Красюк предложил Редкачу поединок с Денисом Беринчиком (15-0 9 KO) на необычных условиях.