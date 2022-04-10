Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину

Олимпийский чемпион считает, что так супертяжеловес больше поможет стране во время войны

Беленюк и Усик / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк выразил свою позицию по поводу того, что Александр Усик (19-0, 13 KO) покинул Украину во время войны ради подготовки к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Усик – профессиональный боксер. У них совсем другая история. Но все понимают, что Усик поедет и побьет Джошуа. Его победа поднимет дух нашим бойцам и простым украинцам. Он привлечет дополнительное внимание к себе, Украине и нашим проблемам. Представьте, как он после победы возьмет микрофон и скажет: «Ребята, я приехал на бой, но в моей стране идет война, и вы должны нам посодействовать». Его речь услышат по всему земному шару и это будет дополнительной мотивацией для правительств разных стран помочь Украине. А если Усик остался бы в Украине и ходил на дежурства в тероборону, это то же самое, что сказал Кличко – забивать айфоном гвозди.

Но Ломаченко выбрал остаться в теробороне.

Каждый имеет право на свой осознанный выбор. И позицию Усика, и позицию Ломаченко нужно уважать.

Напомним, что поединок предположительно пройдет летом, но официально даты еще не объявили.