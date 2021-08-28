Де Ла Хойя: «У меня крепкий подбородок, я хочу драки с Белфортом»
Белфорт: «Буду стараться нокаутировать Де Ла Хойю»
Бразилец дал прогноз на свой поединок против американца
18:55
Витор Белфорт / фото - boxingscene.com
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт дал прогноз на свой поединок против бывшего чемпиона мира в шести дивизионах Оскара Де Ла Хойи.
Бразильца цитирует издательство boxingscene.com:
«Прямо сейчас Оскар – единственный соперник, о котором я думаю. После того, как я побью его, можно будет говорить о следующем сопернике.
В бою с Де Ла Хойей я буду искать нокаут. Определенно. Это один из самых сильных соперников в моей карьере, и я не могу смотреть сквозь него».
Оскар Де Ла Хойя надеется порадовать болельщиков зрелищным поединком против Витора Белфорта.
Комментарии 0