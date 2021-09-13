Белфорт: «Джейк Пол – это моя цель №1»

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт (1-0, 1 КО) высказался о потенциальном боксерском бое с Джейком Полом (4-0 бокс). Слова бразильца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Джейк Пол – это моя цель №1. Пришло время драться с папочкой. Ему пора понять, что значение имеет не количество поединков, а сила оппозиции. Он хочет настоящий бой? Давай! У нас есть деньги. Как он может отказаться от $30 миллионов? Он обязан согласиться на бой, ведь у него нет других вариантов. Я преподам ему урок. Я его папик и я положу его на колени и выпорю. Он будет называть меня большим папочкой».
Напомним, ранее Белфорт нокаутировал в первом раунде легендарного Эвандера Холифилда.
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