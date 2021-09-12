Белфорт не пожалел 58-летнего Холифилда и оформил быструю досрочную победу

Эвандеру лучше драться с одногодками, либо больше не выходить на ринг





Эвандер Холифилд и Витор Белфорт / Фото: twitter.com/triller

В главном событии шоу Triller в Лос-Анджелесе прошел выставочный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем пояса в супертяжелом дивизионе 58-летним Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО) и 44-летним экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (1-0, 1 КО).



Более молодому бойцу удалось потрясти легенду в первом раунде ударом по корпусу. Затем он начал добивать раненного зверя.

Сначала Холифилд потерял равновесие и вывалился за канаты после попытки пробить навстречу. Но затем он упал по-настоящему, когда соперник достал его ударом. Эвандер поднялся на ноги достаточно быстро, но сразу пропустил снова и рефери остановил поединок – победа Белфорта техническим нокаутом в первом раунде.