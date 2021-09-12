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Белфорт не пожалел 58-летнего Холифилда и оформил быструю досрочную победу

Эвандеру лучше драться с одногодками, либо больше не выходить на ринг

Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 07:57
Белфорт не пожалел 58-летнего Холифилда и оформил быструю досрочную победу
Эвандер Холифилд и Витор Белфорт / Фото: twitter.com/triller

В главном событии шоу Triller в Лос-Анджелесе прошел выставочный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем пояса в супертяжелом дивизионе 58-летним Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО) и 44-летним экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (1-0, 1 КО).

Более молодому бойцу удалось потрясти легенду в первом раунде ударом по корпусу. Затем он начал добивать раненного зверя.

Сначала Холифилд потерял равновесие и вывалился за канаты после попытки пробить навстречу. Но затем он упал по-настоящему, когда соперник достал его ударом. Эвандер поднялся на ноги достаточно быстро, но сразу пропустил снова и рефери остановил поединок – победа Белфорта техническим нокаутом в первом раунде.

Карен Агабекян
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(Голосов: 1)

Теги

Витор Белфорт Эвандер Холифилд

Комментарии 2

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12 сентября 2021г. 11:28
неплохой сосуд в 58 лет то.
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12 сентября 2021г. 08:07
Ужасное фото) Как кусок лежащего мяса. Напоминание что Время никого не щадит. Люди всего лишь куски мяса, если вынуть душу из сосуда
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