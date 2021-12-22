Пулев может выйти на бой с Белфортом в треугольном ринге на новом шоу от Triller
Белфорт проведет поединок с экс-чемпионом мира по боксу на ивенте от Triller
Бой состоится в андеркарде противостояния Дос Сантос – Пулев
12:22
Белфорт и Доусон / Фото - forums.sherdog.comЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Витор Белфорт свой следующий поединок проведет в феврале 2022 года в рамках промоутерской компании Triller.
Соперником легендарного бразильца станет экс-обладатель пояса в полутяжелом весе Чедом Доусоном.
Бой пройдет на шоу Triad Combat. Поединки между бойцами ММА и боксерами проходят в треугольном ринги.
Напомним, главным событием ивента станет поединок экс-чемпиона UFC Джуниора Дос Сантоса и известного болгарского боксера Кубрата Пулева.