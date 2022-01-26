Белфорт проведет поединок с экс-чемпионом мира по боксу на ивенте от Triller
Белфорт вызвал на поединок Томми Фьюри
Также Витор пристыдил боксера за желание подраться с Джейком Полом
10:49
Витор Белфорт / Фото: RingSide24
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт
(26-14 MMA, 1-0, 1 КО в боксе) заявил, что ему интересен поединок с Томми Фьюри (7-0, 4 КО), братом чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри. Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Я подерусь с ним в любое время. Томми, ты хотел подраться с Джейком Полом. Это же просто позор. Стыдно боксеру драться с видеоблогером. Пол – кусок дерьма. Не в плане личностных качеств, а в плане бойцовских навыков.
Томми Фьюри, я открыт к вызовам. Давай устроим дуэль».
Напомним, ранее Белфорт нокаутировал легенду бокса Эвандера Холифилда.
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