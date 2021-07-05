Беллью: «Действия Уайлдера во время боя можно сравнить с поведением быка в посудной лавке»

Деонтей Уайлдер / фото - dazn

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью признался, что восхищается силой удара американского суперятжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и предположил, что он мог бы стать лучшим нокаутером со времен легендарного Майка Тайсона. Все же, по мнению Беллью, Деонтей не сможет достигнуть таких высот из-за отсутствия боксерского мастерства, сообщает boxingscene.com.

Действия Деонтея во время боя можно сравнить с поведением быка в посудной лавке. Он не знает, что делает во время поединка. Он не может планировать свои атаки, а его джеб бесполезен. Даже когда Уайлдер отправил в нокдаун Фьюри во время их первого поединка, то после этого не смог его прикончить».