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Беллью: «Действия Уайлдера во время боя можно сравнить с поведением быка в посудной лавке»

Британец восхищается силой удара американского нокаутера
Бокс Профессиональный бокс
13:20
Беллью: «Действия Уайлдера во время боя можно сравнить с поведением быка в посудной лавке»
Деонтей Уайлдер / фото - dazn

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью признался, что восхищается силой удара американского суперятжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и предположил, что он мог бы стать лучшим нокаутером со времен легендарного Майка Тайсона. Все же, по мнению Беллью, Деонтей не сможет достигнуть таких высот из-за отсутствия боксерского мастерства, сообщает boxingscene.com.

«Удар Уайлдера всегда был диким и грубым. У него есть сумасшедшая сила, и он мог бы стать самым большим нокаутером супертяжелого веса со времен Майка Тайсона, но у него нет класса и у него нет навыков, чтобы соответствовать этой силе.

Действия Деонтея во время боя можно сравнить с поведением быка в посудной лавке. Он не знает, что делает во время поединка. Он не может планировать свои атаки, а его джеб бесполезен. Даже когда Уайлдер отправил в нокдаун Фьюри во время их первого поединка, то после этого не смог его прикончить».

Лу ДиБелла осуждает поведение его соотечественника Деонтея Уайлдера.

Рене Тер Велде
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Теги

Тони Белью Деонтей Уайлдер

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