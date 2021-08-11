Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»

Британец высказался о предстоящем поединке между AJ и украинцем

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью в интервью YouTube-каналу Pep Talk UK высказался о предстоящем поединке между обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и его бывшим соперником Александром Усиком (18-0, 13 КО). «Это очень опасный бой. Усик не просто крузер, а лучший крузер, который когда-либо надевал боксерские перчатки. Он исключительный. Мой совет Энтони Джошуа? Он знает больше меня. Джошуа - объединенный чемпион мира в супертяжелом весе. Этот парень много чего испытал за короткий промежуток времени. Так что будет увлекательно наблюдать за тем, как он покажет себя в бою. Это интригующий поединок. Джошуа нужно подобрать правильную тактику и убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком, так как Александр - лучший боксер, с которым он когда-либо встречался. Это очень тяжелый бой. Я думаю, что Джошуа поймает Усика. Возможно, в этот момент он будет позади на судейских записках, но в конечном итоге поймает его. Габариты будут важным фактором в этом бою. Мы увидим размеры и силу. Этот дивизион неслучайно называется супертяжелым. И вы это поймете, когда Джошуа выйдет на ринг с Усиком». Эдди Хирн признался, что считает Александра Усика самым искусным боксером, с которым когда-либо выходил на ринг Энтони Джошуа.



Рене Тер Велде