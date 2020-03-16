Фьюри: «Я сейчас вообще не тренируюсь. Концентрируюсь на поглощении 10 пинт пива в день»
Белью: «Если Джошуа уронит Фьюри, то вы правда верите, что Тайсон достоит до конца раунда?»
Тони уверен в победе своего товарища
16 марта 07:59
Тони Белью / Фото: Men's Health
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью высказался в комментарии talkSPORT об объединительном поединке в супертяжелом дивизионе между владельцем поясом WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и WBC Тайсона Фьюри.
«С Тайсоном Фьюри очень сложно боксировать, но я до сих пор на стороне Энтони Джошуа. Я просто думаю, что Джошуа набросится на него, и Энтони плевать на его ответ. Это единственный способ победить Тайсона. Подумайте: если Джошуа уронит Фьюри, то вы правда верите, что Тайсон достоит до конца раунда? Энтони Джошуа – один из лучших нокаутеров, и сейчас он лучший нокаутер в супертяжелом весе».
Напомним, ранее Джошуа и Фьюри завершили продолжительные переговоры подписанием контрактов. Согласно договоренности, боксеры обязаны провести два поединка.