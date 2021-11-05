Хантер нацелен на реванш с Усиком: «Я желаю стать абсолютным чемпионом мира»
Белью: «Джошуа будет раздражать, что его списали со счетов в реванше с Усиком»
Британец считает, что это поможет его соотечественнику проявить себя лучше
12:56
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Тони Белью высказался о предстоящем реванше обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Джошуа будет чувствовать себя так, словно весь мир ополчился против него. Знаете, что будет его раздражать пуще всего? То, что его списали со счетов. То, что ему не дают ни единого шанса в реванше. Так что, понятное дело, Энтони кровь из носу захочет доказать всему миру, что они неправы.
Тренеры со всего мира делятся в соцсетях фотками с Джошуа. Ну и что тут такого? Отстаньте от чувака. Пускай делает то, что считает нужным. Он взрослый мужик. Сам разберется. В конце концов, это ведь его жизнь и его карьера.
Усика слухи о тренер Джошуа не интересуют – его интересует только собственный прогресс.
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