40-летний Хэй вернется в бокс и проведет бой против небитого бойца
Белью эмоционально отреагировал на возвращение Хэя в ринг
Британец назвал «безумием» решение соотечественника провести профессиональный бой в 40 лет
13:00
Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью поделился мнением о скором возвращении в ринг соотечественника Дэвида Хэя. Слова британца приводит talksport.com:
«Боже мой, это безумие. Это безумие. Но, послушайте, если Дэвид ударит… Мощь – это последнее, что теряет боец, так что Фурнье нужно быть осторожным с его желаниями. Апперкоты Хэя потрясают. Он будет бить Фурнье по лицу изо всех сил, и ничего приятного в этом не будет.
Поверьте мне, Дэвид обладает очень тяжелым удар. Я говорю об этом, исходя из собственного опыта. Хэй – достойный мужчина, так что я желаю ему удачи. Оставайся в безопасности, мой друг».
Два своих последних боя Хэй досрочно проиграл именно Белью.
Напомним, после завершения карьеры Белью раздает очень много интервью. Одна из его любимых тем – будущий бой Александра Усика против Энтони Джошуа. К примеру, недавно Белью признался, что любит Усика, однако желает победы Джошуа.