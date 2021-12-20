Белью: «Если бы на то была моя воля, Чисора ушел бы еще после второго боя с Уайтом»

Британец считает, что его соотечественнику давно пора завершить карьеру

Дерек Чисора / фото - boxingscene.com Британец Тони Белью в интервью iFL TV высказался о прошедшем реванше супертяжеловесов, соотечественника Дерека Чисоры (32-12, 23 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (30-2, 21 КО) . «Паркер смотрелся действительно хорошо. Он выглядел мощным и наносил более тяжелые удары. Мне было непросто смотреть на то, как Дерек принимает все это… хотя он не устраивает себе промежуточных выступлений. Если бы на то была моя воля, тогда бы он ушел еще после второго боя с Диллианом Уайтом. Я прошу его [завершить карьеру] уже несколько лет, но решение остается за ним. Бокс – не тот спорт, в котором нужно задерживаться». Дерек Чисора обратился к болельщикам после поражения в реванше с Джозефом Паркером.

Рене Тер Велде