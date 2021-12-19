Белью: «Канело остановил бы Бетербиева»

Тони Белью / фото - Getty Images

Известный в прошлом британский боксер Тони Белью дал свой прогноз на возможный бой абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО). Цитирует Белью портал DAZN.

Мощи Канело хватило на Сергея Ковалева. Если ее хватило на Ковалева, то я считаю, что и с Бетербиевым будет так же. Но, как я уже говорил, стили делают бои».