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Белью: «Канело остановил бы Бетербиева»
Известный британский боксер – о потенциальном поединке
10:57
Тони Белью / фото - Getty Images
Известный в прошлом британский боксер Тони Белью дал свой прогноз на возможный бой абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО). Цитирует Белью портал DAZN.
«Я думаю, что Канело остановил бы Бетербиева. Я уже видел предупреждающие знаки. Я видел удары, которыми можно потрясти Артура.
Мощи Канело хватило на Сергея Ковалева. Если ее хватило на Ковалева, то я считаю, что и с Бетербиевым будет так же. Но, как я уже говорил, стили делают бои».
Напомним, в своем последнем бою Бетербиев нокаутировал Брауна.