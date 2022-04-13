Белью: «На месте Головкина я даже близко не подходил бы к Альваресу»

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Бывший чемпион мира Тони Белью в интервью DAZN заявил, что обладателя титулов WBA и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO) ожидает тяжелый третий поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Если бы я был на месте GGG, то уж точно даже близко не подходил бы к Канело. Как по мне, для него все может закончиться очень плохо. Мы могли видеть, что возраст никого не щадит. Мое мнение: GGG уже не тот, кем он когда-то был, и мне бы не хотелось видеть, как Канело будет брутально избивать его в третьем поединке, ведь мне кажется, именно это и произойдет.

Реальность такова, что лишь один боксер стал лучше, и мы все знаем, кто это. И он не только улучшил навыки, он стал больше и сильнее, что обязательно себя покажет, если они проведут третью встречу».