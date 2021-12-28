Белью: «На самом деле я не хотел драться с Усиком»

Тони Белью / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Белью в интервью Sheikhy's Sports Journeys & Life on the Ground Pod признался, что не хотел драться с Александром Усиком (19-0, 13 КО), однако дерзкий вызов украинца не оставил ему выбора.

Я знал, насколько он хорош. Я провел два боя с Дэвидом Хэем. Я был чемпионом Великобритании, Европы и мира. Я ушел на пенсию, покончил с боксом. Я женился, моя жизнь в боксерском мире закончилась. Я был рад работать экспертом и делать то, что делал.

Я помню, как проводил медовый месяц, а этот парень, который не знает ни одного слова на английском, сказал: «Тони Белью, я хочу Тони Белью». И я такой подумал: «Ай да с*к*н сын!» Затем я взбесился до белого каления и позвонил Эдди Хирну».