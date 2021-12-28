Белью: «На самом деле я не хотел драться с Усиком»
Бывший чемпион мира Тони Белью в интервью Sheikhy's Sports Journeys & Life on the Ground Pod признался, что не хотел драться с Александром Усиком (19-0, 13 КО), однако дерзкий вызов украинца не оставил ему выбора.
«На самом деле я не хотел драться с Усиком. Я завершил карьеру и отправился в медовый месяц. Он прокричал мое имя. Стоит признать, что Александр очень лестно высказывался обо мне. Когда я ушел из первого тяжелого веса, он сказал, что считает меня лучшим крузером в мире. Усик побил Гловацки в бою за титул WBO, а я как раз покинул крузервейт. Возможно, это произошло даже до его боя с Гловацки, когда он еще не был чемпионом. Да, я покинул первый тяжелый вес, когда он еще не дрался в чемпионских боях.
Я знал, насколько он хорош. Я провел два боя с Дэвидом Хэем. Я был чемпионом Великобритании, Европы и мира. Я ушел на пенсию, покончил с боксом. Я женился, моя жизнь в боксерском мире закончилась. Я был рад работать экспертом и делать то, что делал.
Я помню, как проводил медовый месяц, а этот парень, который не знает ни одного слова на английском, сказал: «Тони Белью, я хочу Тони Белью». И я такой подумал: «Ай да с*к*н сын!» Затем я взбесился до белого каления и позвонил Эдди Хирну».
Три возможных соперника Александра Усика, если заглянуть в рейтинги боксерских организаций.
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