Белью: «Я выигрывал у Усика перед восьмым раундом»
Белью назвал аспекты, в которых Усик может быстро деградировать
Британец считает, что украинец больше не будет набирать мышечную массу
12:11
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью переживает, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) в будущем может стать слишком медленным и, таким образом, лишиться своего главного козыря в хэвивейте – скорости:
«Поверьте мне, чем дольше Усик будет оставаться в супертяжелом весе, тем лучше и сильнее он будет становиться. Я просто надеюсь, что он не задержится в этой игре слишком долго, потому что на данном этапе своей карьеры он будет лишь замедляться и набирать вес. Меня беспокоит, что Усик может стать слишком медленным и большим.
У него такие же габариты, как и у меня – 191 сантиметр, такое же телосложение. С момента нашего боя он набрал 5-6 килограммов мышц. Его форма кажется великолепной, но сейчас Усик достиг лимита в плане набора веса.
Я не хочу, чтобы он продолжал драться слишком долго. Но я полностью обожаю его. Он невероятный боец и человек. Я желаю ему только удачи в будущем».
Напомним, уже в следующем бою Усик может подраться против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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