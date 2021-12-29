Белью назвал аспекты, в которых Усик может быстро деградировать

Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью переживает, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) в будущем может стать слишком медленным и, таким образом, лишиться своего главного козыря в хэвивейте – скорости:

У него такие же габариты, как и у меня – 191 сантиметр, такое же телосложение. С момента нашего боя он набрал 5-6 килограммов мышц. Его форма кажется великолепной, но сейчас Усик достиг лимита в плане набора веса.

Я не хочу, чтобы он продолжал драться слишком долго. Но я полностью обожаю его. Он невероятный боец и человек. Я желаю ему только удачи в будущем».