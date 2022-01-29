Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Британец аргументировал свой выбор
18:55
Тони Белью / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира Тони Белью считает чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) лучшим в дивизионе, но предсказывает ему сложный поединок против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
Белью цитирует портал talksport.com:
«Сейчас Фьюри – лучший супертяжеловес в мире. Я думаю, что ему дышит в спину Александр Усик, однако учитывая то, как Фьюри справился с Деонтеем Уайлдером в их последнем бою, нельзя не назвать его первым номером. Но поверьте мне, Диллиан Уайт – это проблема для любого бойца в мире. Он большой, сильный, смелый. У него есть все атрибуты, чтобы доставить проблем любому супертяжу.
Я не говорю, что Уайт – лучший супертяжеловес в мире. Я говорю, что ни для одного супертяжа вечер с ним не будет легким. Это будет тяжело, это будет битва, поскольку, как я уже сказал, Уайт – большой, тяжелый и смелый. Он будет прижиматься к тебе и обмениваться ударами. Уайт не боится принимать удары, так что от него так просто не избавишься».
Стала известна возможная дата поединка Диллиан Уайт – Тайсон Фьюри.