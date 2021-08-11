Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью поделился мнением о супертяже Диллиане Уайте (28-2, 19 КО). Британец считает, что его соотечественник способен доставить проблемы любому боксеру в хэвивейте:

Безусловно, Уайт проиграл Джошуа, но с тех пор он улучшился. Он очень сложный соперник. Кто бы ни дрался с Уайтом, это не будет легкий вечер. Потенциально легче с ним было бы Деонтею Уайлдеру, но вот только с его мощью проще драться с любым соперником. Мощь Уайлдера позволяет вырубить любого, так что это всегда оставляет ему шанс на легкий вечер».