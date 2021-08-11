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Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе

Бывший чемпион мира продолжает раздавать интервью
Бокс Профессиональный бокс
18:20
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Фото: Vbet News

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью поделился мнением о супертяже Диллиане Уайте (28-2, 19 КО). Британец считает, что его соотечественник способен доставить проблемы любому боксеру в хэвивейте:

«Может ли Уайт победить Фьюри или Уайлдера? Это супертяжелый вес, у него есть шанс. Ему будет очень тяжело драться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, но Диллиан - мужик, он даст тяжелый бой любому. Уайт – сильный, мощный, он все время становится лучше, и у него достаточно хорошее резюме.

Безусловно, Уайт проиграл Джошуа, но с тех пор он улучшился. Он очень сложный соперник. Кто бы ни дрался с Уайтом, это не будет легкий вечер. Потенциально легче с ним было бы Деонтею Уайлдеру, но вот только с его мощью проще драться с любым соперником. Мощь Уайлдера позволяет вырубить любого, так что это всегда оставляет ему шанс на легкий вечер».

После завершения карьеры Белью раздает очень много интервью. Одна из его любимых тем – будущий бой Александра Усика против Энтони Джошуа. К примеру, недавно Белью признался, что любит Усика, однако желает победы Джошуа.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Тони Белью Диллиан Уайт

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