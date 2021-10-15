Белью назвал лучшего боксера современности и единственную причину, по которой Усик может проиграть

Тони Белью / Фото: Matchroom Boxing

Экс-чемпион мира Тони Белью уверен, что в плане бокса чемпиону WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 KO) нет равных:



Я даже не уверен, что Канело лучше Усика как боксер, но он просто великолепен в том, что делает. Канело – контрпанчер и сильный технарь в ринге, однако в плане чистого бокса мало кто может сравниться с Усиком. Выше второго среднего и полутяжелого весов никто не стоит с ним в одном ряду, он в собственной лиге. Единственная причина, по которой этот парень может проиграть – это габариты и мощь. Победить его могут только габариты.