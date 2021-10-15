Усик – Фьюри за абсолютное чемпионство? Известно, когда планируется провести главный бой «королевского» дивизиона
Белью назвал лучшего боксера современности и единственную причину, по которой Усик может проиграть
Британец продолжает напоминать об антропометрии Усика
13:56
Тони Белью / Фото: Matchroom Boxing
Экс-чемпион мира Тони Белью уверен, что в плане бокса чемпиону WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 KO) нет равных:
Все думали, что Энтони Джошуа окажется слишком большим для Усика, но я всем говорил, что любой, кто решит устроить с этим парнем боксерский поединок, проиграет ему. Усик – лучший прирожденный боксер в мире, он далеко впереди всех бойцов, которые выступают выше полутяжелого веса.
Я даже не уверен, что Канело лучше Усика как боксер, но он просто великолепен в том, что делает. Канело – контрпанчер и сильный технарь в ринге, однако в плане чистого бокса мало кто может сравниться с Усиком. Выше второго среднего и полутяжелого весов никто не стоит с ним в одном ряду, он в собственной лиге. Единственная причина, по которой этот парень может проиграть – это габариты и мощь. Победить его могут только габариты.
Стали известны сроки боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
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