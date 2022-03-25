Белью: «Нельзя говорить о бое с Джошуа, пока Усик в Украине противостоит тирану и отморозку»

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Бывший чемпион мира Тони Белью заявил, что не нужно обсуждать реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с Александром Усиком (19-0, 13 KO), пока в Украине идет война против россии:



Какой же Александр Усик человек, какая личность! Нам не следует даже говорить о спорте, когда речь идет о том, что прямо сейчас происходит в Украине. Я понимаю, что нам нужно это делать, но пока я не увижу, как Александр Усик безопасно покидает Украину, я вправду не хочу говорить об этом.

Я просто очень его уважаю. Усик делает невероятное. Они противостоят тирану и отморозку. Это заслуживает большого уважения. Мир должен объединиться и прекратить то, что происходит в Украине. Нельзя говорить о бое с Джошуа, пока человек сражается в Украине на гребаной войне.