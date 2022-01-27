Белью: «Нет боксера лучше Усика»

Тони отметил, что Александра можно выиграть за счет габаритов

Александр Усик, Тони Белью / Фото: The Ring Magazine

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в эфире The DAZN Boxing Show заявил, что чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) является лучшим боксером в мире.



«Я общаюсь с Александром и не имею в его отношении ничего, кроме восхищения и уважения. Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру после боя с Энтони Джошуа, но они решили провести реванш. Сдержите свое слово. Я знаю: единственное, чему проиграет Усик – это габариты. Нет боксера лучше него. Есть много более сильных бойцов, более быстрых, но с одним только преимуществом в скорости и силе будет очень сложно его победить».

Напомним, Белью также рассказал, что Усик не сможет победить Тайсона Фьюри.