Белью: «Джошуа будет раздражать, что его списали со счетов в реванше с Усиком»
Белью о победе Камбососа над Лопесом: «Нокдаун нокдаун стал ключевым фактором»
Тони также отметил крепкую челюсть австралийца
08:05
Тони Белью / Фото: DAZN
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в Twitter высказался о победе австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
«Был очень близкий поединок, но я считаю, что нокдаун стал ключевым фактором! Мне плевать, кто ты такой, никто за пределами лагеря Камбососа не рассчитывал на его победу перед боем, и поэтому он все сделал как надо. Камбосос показал как он хорош! При этом, его нужно назвать титановой челюстью».
Напомним, ранее Лопес забыл прописать пункт о реванше на бой с Камбососом.