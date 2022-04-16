Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует
Белью – о реванше Усика с Джошуа: «Давайте посмотрим, в каком состоянии находится Александр»
Британец опасается за психологическое состояние украинца
12:00
Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион мира Тони Белью в интервью iFL TV заявил, что реванш обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) получится интересным, однако при этом опасается за психологическое состояние украинца.
«Окей, Саудовская Аравия, июль. Давайте просто подождем и посмотрим, в каком состоянии находится Александр. Если он будет в безопасности, а в Джошуа все будет хорошо, то мы позже подробнее поговорим об этом поединке. Но это интригующий бой, это действительно так. Скоро мы все выясним, но сейчас если говорить про Александра Усика, то он думает о своей стране и безопасности всех ее жителей».
Расс Анбер высказался о предстоящем реванше Александра Усика с Энтони Джошуа.