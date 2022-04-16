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Белью – о реванше Усика с Джошуа: «Давайте посмотрим, в каком состоянии находится Александр»

Британец опасается за психологическое состояние украинца
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Белью – о реванше Усика с Джошуа: «Давайте посмотрим, в каком состоянии находится Александр»
Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира Тони Белью в интервью iFL TV заявил, что реванш обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) получится интересным, однако при этом опасается за психологическое состояние украинца.

«Окей, Саудовская Аравия, июль. Давайте просто подождем и посмотрим, в каком состоянии находится Александр. Если он будет в безопасности, а в Джошуа все будет хорошо, то мы позже подробнее поговорим об этом поединке. Но это интригующий бой, это действительно так. Скоро мы все выясним, но сейчас если говорить про Александра Усика, то он думает о своей стране и безопасности всех ее жителей».

Расс Анбер высказался о предстоящем реванше Александра Усика с Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Тони Белью Энтони Джошуа Александр Усик

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