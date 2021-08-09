Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 10
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль 3:3 Окончен
21:45 Монпелье - Марсель 2:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро 3:0 Окончен
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик 0:0 Окончен
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо 1:2 Окончен
19:30 Ворскла - ФК Львов 4:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован

Белью: «Потенциально бой с Усиком – не самый сложный для Джошуа, потому что таковым является поединок с Фьюри»

Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе


Бокс Профессиональный бокс
09:39
Белью: «Потенциально бой с Усиком – не самый сложный для Джошуа, потому что таковым является поединок с Фьюри»
Тони Белью / Фото - gettyimages
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) не является для чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) самым сложным соперником, однако при этом британец высоко оценил боксерское мастерство украинца.

«Усик – лучший боксер, с которым Джошуа когда-либо встречался на боксерском ринге. Лучший прирожденный боксер, без тени сомнения. Потенциально бой с Усиком – не самый сложный для Энтони, потому что таковым является поединок с Тайсоном Фьюри. Но да, Усик – лучший боксер, с которым дрался Джошуа. Способности Александра, то, насколько он хорош, насколько хороша у него техника, арсенал ударов – это делает его выдающимся боксером. Вне сомнения, Джошуа не встретится с лучшим боксером, чем Усик».


Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Тони Белью Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Претендент на титул WBC: «Если Усик будет грамотно работать на ногах и перестреливать Джошуа, то у него все получится»
Претендент на титул WBC: «Если Усик будет грамотно работать на ногах и перестреливать Джошуа, то у него все получится»
Бокс Профессиональный бокс
8 августа 23:02
Джойс: «Усик способен украсть победу у Джошуа»
Джойс: «Усик способен украсть победу у Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
8 августа 20:26
Джойс не смог вспомнить имени Анатолия Ломаченко, несмотря на восхищение его работой
Джойс не смог вспомнить имени Анатолия Ломаченко, несмотря на восхищение его работой
Бокс Профессиональный бокс
8 августа 19:26
Розье считает, что у Усика нет шансов в бою с Джошуа
Розье считает, что у Усика нет шансов в бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
7 августа 11:40
1
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 18:00
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 16:01

Новости: Бокс

Плант: «Думаете, что каждый оппонент Канело просто так уклоняется от боя?»
Плант: «Думаете, что каждый оппонент Канело просто так уклоняется от боя?»
Профессиональный бокс
12:58
Хирн хочет организовать бой Гарсиии и Прогрейса
Хирн хочет организовать бой Гарсиии и Прогрейса
Профессиональный бокс
12:04
Стивенсон вызвал на бой двукратного олимпийского чемпиона Робейси Рамиреса
Стивенсон вызвал на бой двукратного олимпийского чемпиона Робейси Рамиреса
Профессиональный бокс
11:54
Промоутер требует у федеральных властей США расследовать деятельность WBA
Промоутер требует у федеральных властей США расследовать деятельность WBA
Профессиональный бокс
11:38
Кроуфорд: «Сижу и жду завершения переговоров по поводу поединка с Портером»
Кроуфорд: «Сижу и жду завершения переговоров по поводу поединка с Портером»
Профессиональный бокс
10:40
Белью: «Потенциально бой с Усиком – не самый сложный для Джошуа, потому что таковым является поединок с Фьюри»
Белью: «Потенциально бой с Усиком – не самый сложный для Джошуа, потому что таковым является поединок с Фьюри»
Профессиональный бокс
09:39
IBF обяжет провести бой Лопеса и Камбососа в США
IBF обяжет провести бой Лопеса и Камбососа в США
Профессиональный бокс
08:35
Ломаченко находится в шаге от поединка с Комми в Madison Square Garden. Известна дата боя
Ломаченко находится в шаге от поединка с Комми в Madison Square Garden. Известна дата боя
Профессиональный бокс
08:16
Брук: «Мой бой с Ханом станет самым большим противостоянием в истории британского бокса после Фьюри – Джошуа»
Брук: «Мой бой с Ханом станет самым большим противостоянием в истории британского бокса после Фьюри – Джошуа»
Профессиональный бокс
07:49
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
5
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
19
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Бокс Профессиональный бокс
2 августа 10:46
Все новости