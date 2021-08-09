Белью: «Потенциально бой с Усиком – не самый сложный для Джошуа, потому что таковым является поединок с Фьюри»

Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе







Тони Белью / Фото - gettyimages Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) не является для чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) самым сложным соперником, однако при этом британец высоко оценил боксерское мастерство украинца.



«Усик – лучший боксер, с которым Джошуа когда-либо встречался на боксерском ринге. Лучший прирожденный боксер, без тени сомнения. Потенциально бой с Усиком – не самый сложный для Энтони, потому что таковым является поединок с Тайсоном Фьюри. Но да, Усик – лучший боксер, с которым дрался Джошуа. Способности Александра, то, насколько он хорош, насколько хороша у него техника, арсенал ударов – это делает его выдающимся боксером. Вне сомнения, Джошуа не встретится с лучшим боксером, чем Усик».



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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весев интервьюiFL TV заявил, что(18-0, 13 KO) не является для чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF(24-1, 22 КО) самым сложным соперником, однако при этом британец высоко оценил боксерское мастерство украинца.Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября . На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш

Владимир Кириченко