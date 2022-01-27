Белью раскрыл секрет успеха Фьюри

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Экс-чемпион мира Тони Белью объяснил, почему чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) настолько хорош:



Фьюри выходит на ринг и дерется ради веселья. Вот почему он поднимается с канваса, поэтому он никогда не устает. Это происходит потому, что он всегда расслаблен. На ринге Тайсон чувствует себя как дома. Это поразительный актив и инструмент в арсенале.