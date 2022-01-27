Менеджер Усика ответил Фьюри: «Это ты не даешь этому поезду тронуться»
Белью раскрыл секрет успеха Фьюри
Тони заявил, что Тайсон на ринге чувствует себя как дома
15:58
Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира Тони Белью объяснил, почему чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) настолько хорош:
Габариты – это важно, особенно когда ты настолько хорош, как Фьюри. И дело не только в этом. Он еще и знает, как использовать преимущество в габаритах, весе и силе. Тайсон это понимает, он знает игру. Он один из самых расслабленных боксеров последнего десятилетия.
Фьюри выходит на ринг и дерется ради веселья. Вот почему он поднимается с канваса, поэтому он никогда не устает. Это происходит потому, что он всегда расслаблен. На ринге Тайсон чувствует себя как дома. Это поразительный актив и инструмент в арсенале.
Напомним, что в следующем поединке Фьюри не подерется с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
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