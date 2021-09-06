Экс-тренер Белью: «Я большой поклонник Усика-крузера, но не фанатею от него в супертяжелом весе»
Белью разнес WBC за санкционирование боя попавшегося на допинге Вальдеса
Тони уверен, что любой серьезный ущерб Консейсао станет концом бокса
6 сентября 23:22
Тони Белью / Фото: DAZN
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью в комментарии IFLTV заявил, что санкционирование поединка чемпиона WBC в легком весе Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО) после проваленных допинг проб – это преступление.
Напомним, что Вальдес 10 сентября подерется против бразильца Робсона Консейсао (16-0, 8 КО).
«Бл**ь, это позор. Что будет в том случае, если того парня травмируют? Скажите мне. Если Консейсао получит ущерб, то это может стать концом бокса».
Онлайн трансляция поединка Оскар Вальдес – Робсон Консейсао.
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