Белью считает, что смена тренера может помочь Джошуа подготовиться к реваншу с Усиком

Бывший чемпион мира – о решении соотечественника сменить наставника

Фото: The Sun

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью поделился мнением о решении Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) сменить тренера перед реваншем против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Это тяжелое решение. Словами не передать, насколько оно тяжелое. Ведь в мире совсем немного таких же классных наставников, как Маккракен. Но у других тренеров будет абсолютно другой подход к бою. А это именно то, что может помочь. Считаю, что некоторые компоненты у Джошуа горят уже не столь ярко, как прежде. И агрессия, пожалуй, в их числе. Было бы неплохо «откатить» Джошуа к той старой версии. Скажем к версии боя против Диллиана Уайта. Знаю, тот боец по-прежнему живет внутри Джошуа. Задача – отыскать и зажечь его. Именно это Энтони и должен сделать в преддверии реванша».

Недавно американский специалист Ронни Шилдс заявил, что будет работать с Джошуа, однако сам боксер эту информацию никак не комментировал.

Видео боя Джошуа против Диллиана Уайта: