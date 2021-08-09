Белью: «Усик способен измотать и нокаутировать Джошуа»

Александр Усик / Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Белью в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) предоставит конкурентный поединок обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Это сложный, а не легкий бой. Все говорят, что Усик поднялся из первого тяжелого в супертяжелый вес, но он был величайшим крузером, который когда-либо надевал перчатки. Усик – не рядовой крузер. Он большой парень, прирожденный супертяжеловес. Просто Усик не принадлежит к поколению современных супертяжей.

Это сложный поединок, но я думаю, что Джошуа справится, поскольку важную роль сыграют его габариты и то, как он насядет на Усика. Мне кажется, что Энтони поймает его.