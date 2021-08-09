Белью: «Усик способен измотать и нокаутировать Джошуа»
Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Белью в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) предоставит конкурентный поединок обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Способен ли Усик нокаутировать Джошуа? Он способен его измотать. Отправить Джошуа в нокаут? Конечно, если ты наносишь удар предметом площадью 0,23 квадратных метра в нужную точку с правой стороны челюсти, то человек падает. Это не мое мнение, а научный факт. После такого удара ты оказываешься на полу. Встанешь ли ты, зависит от уровня твоей физической подготовки. Здесь вопрос в том, в какой ты форме, насколько силен, насколько крепкие у тебя ноги.
Это сложный, а не легкий бой. Все говорят, что Усик поднялся из первого тяжелого в супертяжелый вес, но он был величайшим крузером, который когда-либо надевал перчатки. Усик – не рядовой крузер. Он большой парень, прирожденный супертяжеловес. Просто Усик не принадлежит к поколению современных супертяжей.
Это сложный поединок, но я думаю, что Джошуа справится, поскольку важную роль сыграют его габариты и то, как он насядет на Усика. Мне кажется, что Энтони поймает его.
Напомним, что британский супертяж Джо Джойс (13-0, 12 KO) допускает, что Усик способен украсть у AJ победу.
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