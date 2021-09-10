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Белью: «В период между 7-м и 9-м раундом Усик выяснит, что он не природный супертяжеловес»

Британец считает украинца талантливым боксером
Бокс Профессиональный бокс
14:41
Белью: «В период между 7-м и 9-м раундом Усик выяснит, что он не природный супертяжеловес»
Тони Белью / фото - Liverpool Echo

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился мнением о поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Британец вновь наговорил комплиментов украинцу в комментарии talkSport, но не обошлось и без предостережения.

«Усик будет лучшим боксером, с которым когда-нибудь встречался в своей карьере Джошуа. Если говорить о природном, чистом боксе, то Александр – лучший прирожденный боксер, с которым когда-либо дрался Энтони.

Усик невероятен в том, что делает. Но не забывайте, что он не настоящий супертяжеловес. Все продолжают говорить, что он крузер, однако он величайший боец первого тяжелого веса, который когда-нибудь надевал перчатки. Так что Усик обладает потрясающим набором навыков, но я просто считаю, что весовые категории в боксе существуют не просто так.

В период между седьмым и девятым раундом Усик выяснит, что он не природный супертяжеловес. Я думаю, что Джошуа настигнет Александра за счет скорости, мощи и настойчивости.

Я бы хотел, чтобы Усик прекратил драться с моими друзьями, поскольку желаю болеть за него. Я просто обожаю его и очень сильно уважаю этого парня. Однако он бьется с моими друзьями, поэтому я не могу поддерживать его».

Транслятор боя Усик – Джошуа недавно опубликовал знаменитую пресс-конференцию Александра и Тони.

Антон Кривенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Тони Белью

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