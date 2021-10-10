Фьюри впервые в карьере защитил звание чемпиона мира
Белью восхищен Фьюри и склоняет Тайсона к битве с Усиком
Экс-чемпион мира впечатлен завершением трилогии
10 октября 14:15
Тони Белью / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира Тони Белью в своем Twitter высказался о третьем поединке обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):
Тайсон Фьюри выступил блестяще! Он лицом к лицу столкнулся с опасностью и смог разобраться с этим. Уайлдер показал невероятную храбрость, к чему не может быть никаких вопросов! Есть несколько интересных боев для Фьюри и Уайлдера! Плюс к репутации каждому за сегодняшний бой!
Промоутер чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) заявил, что с таким Фьюри победа украинца неминуема.
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