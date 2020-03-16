Белью: «Возможно, Уайлдер – лучший панчер в супертяжах со времен Тайсона, но у него нет навыков, сопоставимых с этой мощью»

Британский боксер подверг жесткой критике американца

Тони Белью / фото - thesun.ie

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в комментарии talkSPORT раскритиковал Деонтея Уайлдера за выступление в реванше с Тайсоном Фьюри, в котором американец потерпел досрочное поражение в седьмом раунде.

«Это хорошо, что Уайлдер сближался с Фьюри и выбрасывал мощные бомбы. Но, послушайте, из-за стиля, в котором он их выбрасывает, эти удары долетают слишком поздно. Уайлдер сигнализировал о своих ударах и задевал ими освещение над рингом. Его удары были очень дикими и корявыми. Он вышел из-под контроля. Возможно, Уайлдер обладает безумной силой и является лучшим панчером в супертяжелом весе со времен Майка Тайсона, но у него нет класса и навыков, сопоставимых с этой мощью. Он как бык в китайском магазине. Он не знает, что делает. Уайлдер не мог подготовить атаку, его джеб в этом бою был просто бесполезным, он не знал, что делать. Даже когда Фьюри упал в первом бою, он не смог его остановить».

Тони Белью высказался об объединительном поединке в супертяжелом дивизионе между Джошуа и Фьюри.