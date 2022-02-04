Белью: «Выступление в бою с Ковалевым показало нам, что Канело может конкурировать с лучшими полутяжами»

Британец считает, что наследию мексиканца уже ничего не угрожает

Тони Белью / фото - vbetnews.com Бывший чемпион мира Тони Белью считает, что выступлением в поединке против Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO) абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) показал свою состоятельность в полутяжелом дивизионе. Слова Белью приводит DAZN: «Остановка Канело в полутяжелом весе была короткой. Перед началом пандемии Сергей Ковалев любезно устроил Канело тяжелое испытание, но Сауль смог сделать свою работу и досрочно победил в поздних раундах. Это выступление показало нам, что Канело может конкурировать с лучшими полутяжами и наносить им урон. Но это ни в коем случае не значит, что победа над Ковалевым дала ему превосходство в полутяжелом весе подобно тому, как он доминировал над всеми во втором среднем дивизионе. Наследию Канело уже ничего не угрожает, что бы дальше ни произошло в его карьере. Но можете представить, каким его будут помнить через много лет, если он станет первым человеком, объединившим четыре титула в двух разных дивизионах? Такое делают легенды, а Канело за последние годы показал нам, что он не боится самых больших вызовов». Тони Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент.

Рене Тер Велде