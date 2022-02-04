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Белью: «Выступление в бою с Ковалевым показало нам, что Канело может конкурировать с лучшими полутяжами»
Британец считает, что наследию мексиканца уже ничего не угрожает
04 февраля 22:00
Тони Белью / фото - vbetnews.com
Бывший чемпион мира Тони Белью считает, что выступлением в поединке против Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO) абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) показал свою состоятельность в полутяжелом дивизионе.
Слова Белью приводит DAZN:
«Остановка Канело в полутяжелом весе была короткой. Перед началом пандемии Сергей Ковалев любезно устроил Канело тяжелое испытание, но Сауль смог сделать свою работу и досрочно победил в поздних раундах. Это выступление показало нам, что Канело может конкурировать с лучшими полутяжами и наносить им урон. Но это ни в коем случае не значит, что победа над Ковалевым дала ему превосходство в полутяжелом весе подобно тому, как он доминировал над всеми во втором среднем дивизионе.
Наследию Канело уже ничего не угрожает, что бы дальше ни произошло в его карьере. Но можете представить, каким его будут помнить через много лет, если он станет первым человеком, объединившим четыре титула в двух разных дивизионах? Такое делают легенды, а Канело за последние годы показал нам, что он не боится самых больших вызовов».
Тони Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент.