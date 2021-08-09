Белью: «Усик способен измотать и нокаутировать Джошуа»
Белью: «Я бы посоветовал Джошуа не позволять Усику дышать»
Британец восхищается украинцем, но против соотечественника болеть не станет
16:22
Джошуа и Усик / Фото: соцсети боксеров
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что что не сможет болеть за Александра Усика (18-0, 13 KO) в предстоящем поединке с обладателем поясов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), несмотря огромную любовь к украинцу.
В другом бою я бы не желал Усику поражения. Я не испытываю к нему ничего, кроме любви. Он потрясающий боксер, лучший, с кем я дрался, великолепный. Я бы буквально болел за него в бою против любого другого соперника, но я давно знаю Джошуа, еще с тех пор как он был членом британской сборной. Он по-своему превосходный боец.
Я бы посоветовал Джошуа не позволять Усику дышать. Не позволять ему расслабляться и диктовать темп. Джошуа знает, что ему нужно делать. Он будет знать это лучше, чем кто угодно, потому что Энтони был в ринге, бился с разными бойцами. Как я говорил, Джошуа никогда не дрался с таким соперником, но он знает, что такое трудности.
Белью также считает, что Усик способен нокаутировать Джошуа.