Белью: «Я выигрывал у Усика перед восьмым раундом»

Британец признался, что украинец – лучший боксер из тех, с которыми ему приходилось встречаться

Фото: The Telegraph

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью вспомнил свой бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Только на финальном этапе моей карьеры люди начали отдавать должное моим боксерским навыкам. Перед боем с Усиком все думали, что у меня есть лишь шанс панчера. Я начал переигрывать боксера, и теперь, когда после нашего боя люди увидели, насколько силен Усик, они думают: «Тони Белью был действительно хорош». Да, я побеждал Усика перед восьмым раундом, в котором он меня остановил, но в конечном итоге он лучший боксер, чем я. Иногда тебе нужно поднять руки и сказать: «Я проиграл более сильному сопернику». Усик – лучший боец, с которым я когда-либо встречался. Он фантастичен в том, что делает».

В восьмом раунде Усик отправил Белью в глухой нокаут. На момент завершения поединка британец лидировал на карточках двух судей из трех – 68:65, 66:67, 67:67.

В этом же интервью Белью рассказал, почему согласился на бой против Усика.