Головкин: «Я считаю, что бой с Муратой станет поединком года»
Белью: «Звучит жестко, но сейчас Головкин в боксе из-за денег»
Британец не видит других причин для GGG продолжать карьеру
07 апреля 14:00
Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что обладатель титула IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) продолжает карьеру в почти 40-летнем возрасте из-за денег.
Белью цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я думаю, что тебе на самом деле нужно быть более активным. С возрастом твое тело по-другому реагирует на паузы. Ты не хочешь отдыхать слишком долго, поскольку тебе будет очень сложно вернуть ритм. Очень тяжело сбрасывать вес. Как только тебе исполнилось 30 лет, твое тело меняется. Я говорю, исходя из своего опыта. Из-за разных проблем становится сложно делать вес.
Звучит жестко, но сейчас Головкин в боксе из-за денег. Я думаю, что он стремится заработать. Я не удивлен, что он все еще выступает в 40 лет. Я считаю его потрясающим бойцом. Думаю, он нокаутировал огромное количество средневесов и бойцов второго среднего веса. Я просто верю, что сейчас у него совсем другие причины драться, чем пять лет назад».
Геннадий Головкин рассказал, когда завершит карьеру.