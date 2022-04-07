Белью: «Звучит жестко, но сейчас Головкин в боксе из-за денег»

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что обладатель титула IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) продолжает карьеру в почти 40-летнем возрасте из-за денег.

Белью цитирует ресурс boxingnews24.com:

Звучит жестко, но сейчас Головкин в боксе из-за денег. Я думаю, что он стремится заработать. Я не удивлен, что он все еще выступает в 40 лет. Я считаю его потрясающим бойцом. Думаю, он нокаутировал огромное количество средневесов и бойцов второго среднего веса. Я просто верю, что сейчас у него совсем другие причины драться, чем пять лет назад».