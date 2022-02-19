Бенавидес: «Альварес собирается в этом году подраться с Биволом и Головкиным»

Американец все еще не отказался от идеи разделить ринг с мексиканцем

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион во втором среднем весе Давид Бенавидес (25-0-0, 22 KO) отреагировал на новость о том, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) отказался от сделки с промоутерской компанией PBC на сумму 100 миллионов долларов США на два поединка, один из которых мексиканец должен был провести против него.

Слова Бенавидеса приводит ресурс boxingnews24.com:

«Я не могу вам сказать, почему Альварес так поступил, потому что не являюсь членом его команды. Я чувствую, что он собирается в этом году подраться с Биволом и Головкиным. Сейчас, вероятно, идеальное время, чтобы провести эти поединки. К тому же Бивол является чемпионом полутяжелого веса. Так что, вероятно, Сауль хочет получить еще один чемпионский титул на категорию выше, а после этого провести третий бой с Головкиным. Возможно, после этого у нас появится шанс встретиться в ринге».

Давид Бенавидес оказался разочарован тем фактом, что Сауль Альварес в следующем поединке встретится с Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО).