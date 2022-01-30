Бенавидес: «Чарло получил бой с Канело, поскольку он чемпион в среднем весе»
Бывший чемпион суперсреднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) в интервью FightHype.com заявил, что абсолютный чемпион дивизиона Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) выбрал своим следующим соперником Джермалла Чарло (31-0, 22 КО) из-за наличия у американца чемпионского титула.
«Почему бой предложили Чарло, а не мне? Хороший вопрос. Я не уверен на 100%, но могу догадаться, что одним из факторов, которые повлияли на это, было то, что Чарло был чемпионом в среднем весе. Поэтому, вероятно, он первым получил эту возможность. Это единственная причина, которую я могу придумать.
Честно, не могу представить, как Канело проиграет Чарло, но случиться может все что угодно. Я думаю, бой против Чарло будет самым тяжелым будет для Альвареса за последнее время. Еще я буду удивлен, если Канело сумеет нокаутировать Джермалла.
Не думаю, что он выйдет и нокаутирует Альвареса, но если Чарло будет сфокусированным, то устроит хороший бой. Но все же вероятность того, что Канело нокаутирует Чарло выше».
Давид Бенавидес оказался разочарован тем фактом, что Сауль Альварес в следующем поединке встретится с Джермаллом Чарло.
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