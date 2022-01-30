Бенавидес: «Чарло получил бой с Канело, поскольку он чемпион в среднем весе»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион суперсреднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) в интервью FightHype.com заявил, что абсолютный чемпион дивизиона Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) выбрал своим следующим соперником Джермалла Чарло (31-0, 22 КО) из-за наличия у американца чемпионского титула.

Честно, не могу представить, как Канело проиграет Чарло, но случиться может все что угодно. Я думаю, бой против Чарло будет самым тяжелым будет для Альвареса за последнее время. Еще я буду удивлен, если Канело сумеет нокаутировать Джермалла.

Не думаю, что он выйдет и нокаутирует Альвареса, но если Чарло будет сфокусированным, то устроит хороший бой. Но все же вероятность того, что Канело нокаутирует Чарло выше».