Альварес: «Мама довольна, что я зарядил Планту по лицу»
Бенавидес: «Драка Канело и Планта на пресс-конференции поможет продать бой»
Американец не считает стычку соотечественника и мексиканца подготовленной
24 сентября 21:15
Дэвид Бенавидес / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76.2 кг), американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) не считает стычку чемпиона мира WBA, WBO, WBC во втором среднем весе, мексиканца Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и обладателя титула IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО) на пресс-конференции подготовленной, однако не исключает, что инцидент поможет организаторам продать шоу.
Бенавидеса цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Нет, я не считаю, что Плант намеревался залезть в драку и получить по лицу, но это, без сомнений, увеличит количество проданных PPV. Такие события делают бокс интересней».
Поединок Альварес – Плант состоится 6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
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