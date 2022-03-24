Бенавидес: «Если я не смогу подраться с Андраде, Плантом, Чарло или Альваресом, то поднимусь в полутяжелый вес»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором средне весе Давид Бенавидес (25-0-0, 22 KO) заявил, что поднимется в полутяжелый вес, если в ближайшее время не получит громкий поединок.

Бенавидеса цитирует ресурс boxingnews24.com:

Чарло должен был драться с Мунгией, но теперь он встретится с каким-то неизвестным парнем, имя которого я даже не знаю. План дерется с Диррелом, которого я остановил, когда мне было 22 года.

Единственная причина, почему я хочу встретиться с этими бойцами, это потому, что они занимают лидирующие позиции в своих дивизионах. У каждого есть свое мнение, относительно того, что происходит, но если я не встречусь с кем-то из них, то сменю весовую категорию».