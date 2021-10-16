Бенавидес: «Фьюри если и не поймает Усика, то загонит его в угол»

Экс-чемпион мира – о баталиях в супертяжелом дивизионе

Дэвид Бенавидес / Фото - ringtv.com Бывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Дэвид Бенавидес в интервью YouTube-каналу ESNEWS высказался о реванше между обладателем титулов WBA, WBO, IBO IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), а также поделился мыслями о потенциальном бое украинца с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).



«Я оставляю Джошуа кредит доверия. Возможно, у него был плохой вечер. Я хочу увидеть Джошуа, который дрался с Кличко. Тогда ему пришлось глубоко копнуть, но он вернулся в бой и победил. Если Джошуа мотивирует себя, если он вернется в зал, то я уверен, что это будет хороший бой. У него с Усиком осталось незаконченное дело. Но сейчас я очень заинтересован в поединке Усик – Фьюри. Александр весит около 100 килограммов, а Фьюри примерно 125, так что между ними где-то 25 кг разницы. В конечном итоге Фьюри если и не поймает Усика, то загонит его в угол. Тайсон может навалиться на него своим весом. Нам необходимо подождать, чтобы увидеть, как сложится этот бой. Но это будет отличный поединок. Даже бой Джошуа с Уайлдером будет замечательным. Для Энтони все еще есть много хороших боев. Я не думаю, что ему следует завершать карьеру».



Виталий Кличко пообещал





Бывший чемпион мира во втором среднем дивизионев интервьюESNEWS высказался о реванше между обладателем титулов WBA, WBO, IBO IBF в супертяжелом дивизионе(19-0, 13 КО) и(24-2, 21 КО), а также поделился мыслями о потенциальном бое украинца с чемпионом WBC(31-0-1, 22 КО). Реванш Усик – Джошуа состоится в марте 2022 года . Ранее мэр Киевапообещал приложить максимум усилий , чтобы организовать поединок в столице Украины.

Владимир Кириченко