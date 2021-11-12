Бенавидес назвал имена двух потенциальных соперников для Канело
Бенавидес готов встретиться с Джермаллом Чарло ради поединка с Альваресом
Бывший чемпион мира вернется в ринг 13 ноября
13:00
Давид Бенавидес / Фото - dailynationtodayЭкс-чемпион мира в суперсреднем дивизионе Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) высказался о своих возможных оппонентах.
Цитирует Бенавидеса boxingnews24.com.
«Я бы хотел провести поединок с Джермаллом Чарло. Мы могли бы встретиться, а победитель получил бы возможность провести бой с Саулем Альваресом. Это было бы честно. Фанаты с интересом бы наблюдали за такими поединками. Чарло попытается получить бой с Альваресом. Он не захочет ждать».
Напомним, Бенавидес 13 ноября выйдет в ринг против Кирона Дэвиса (16-2-1, 6 KO).
Напомним, ранее Бенавидес заявлял, что он единственный, кто способен победит Канело.
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