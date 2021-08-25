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Бенавидес и Ускатеги узнали новую дату их поединка

Изначально оппоненты должны были провести бой в августе
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Бенавидес и Ускатеги узнали новую дату их поединка
Дэвид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Как сообщает BoxingScene, два бывших чемпиона мира во втором среднем весе американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) и венесуэлец Хосе Ускатеги (30-4, 26 КО) узнали новую дату их поединка. Соперники разделят ринг 13-го ноября на арене Footprint Center в Фениксе, США.

Отметим, что изначально оппоненты должны были провести бой 28-го августа на Phoenix Arena все в том же Фениксе, но поединок пришлось перенести, так как Бенавидес сдал положительный тест на коронавирусное заболевание COVID-19.

Дэвид Бенавидес хочет встретиться со своим соотечественником, чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Рене Тер Велде
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Давид Бенавидес Хосе Ускатеги

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