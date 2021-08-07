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Бенавидес хочет встретиться с Плантом

Американец уверен в своей победе над Ускатеги
Бокс Профессиональный бокс
14:25
Бенавидес хочет встретиться с Плантом
Дэвид Бенавидес / фото - boxingnews24.com

Американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) после победы в предстоящем бою с венесуэльцем Хосе Ускатеги (30-4, 26 КО), хочет встретиться со своим соотечественником, чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Бенавидеса цитирует портал boxingnews24.com:

«Да, это поединок имел бы смысл для нас обоих. Если Калеб хочет бой за большие деньги, то у меня достаточно громкое имя, чтобы он получил это. Иногда деньги значат не все. К примеру, для меня уважение - больше чем деньги. В этом бою, мы получили бы признание фанатов, независимо от того, кто победил бы. Я не могу говориться о мнении других, но считаю, что этот поединок имел бы смысл с точки зрения денег, уважения и ранжирования.

Думаю, победитель нашего противостояния поставил бы себя в выгодное положение для более большого боя. Это мое мнение, но очевидно, что многие люди так не думают. Я слышал, что Калеб будет драться с Энтони Диррелом. Это безумие, потому что все эти парни продолжают избегать меня».

Дэвид Бенавидес поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с венесуэльцем Хосе Ускатеги.

Рене Тер Велде
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Давид Бенавидес Хосе Ускатеги Калеб Плант

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