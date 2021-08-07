Бенавидес хочет встретиться с Плантом

Дэвид Бенавидес / фото - boxingnews24.com

Американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) после победы в предстоящем бою с венесуэльцем Хосе Ускатеги (30-4, 26 КО), хочет встретиться со своим соотечественником, чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Бенавидеса цитирует портал boxingnews24.com:

Думаю, победитель нашего противостояния поставил бы себя в выгодное положение для более большого боя. Это мое мнение, но очевидно, что многие люди так не думают. Я слышал, что Калеб будет драться с Энтони Диррелом. Это безумие, потому что все эти парни продолжают избегать меня».