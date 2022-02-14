Тренер: «Бенавидес является более тяжелым боем для Канело, чем Головкин»
Бенавидес: «Мой следующий поединок за пройдет против Давида Лемье»
Американец разделит ринг с канадским нокаутером
14 февраля 21:40
Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион во втором среднем весе Давид Бенавидес (25-0-0, 22 KO) подтвердил, что его следующим соперником станет бывший обладатель титула на категорию ниже Давид Лемье (43-4-0, 36 KO).
«Мой следующий поединок за «временный» титул WBC пройдет против Давида Лемье. Мы все еще подбираем дату, но, судя по всему, это будет май».
Давид Бенавидес согласен на поединок с Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO).
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